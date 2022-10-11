"حرب عالمية لا رجعة فيها"

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، من توريد منظومات صاروخية بعيدة المدى للسلطات الأوكرانية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون أسرع مسار للحرب العالمية.

وكتب مدفيديف، في قناته على تلغرام وفق ما نقلت "سبوتنيك": "أسرع طريقة لزيادة توتر النزاع في أوكرانيا، حتى الوصول لعواقب الحرب العالمية التي لا رجعة فيها، هي توريد الأنظمة الصاروخية بعيدة المدى للمرضى النفسيين في كييف".

وأضاف "يجب على القادة المسنين في واشنطن والناشئين من حلف شمال الأطلسي، على الأقل، من حين لآخر، أن يشغلوا أدمغتهم العاطلة عن العمل".

وتابع "مقولة الأمين العام للناتو بأن انتصار روسيا يعني هزيمة حلف شمال الأطلسي هي تأكيد مباشر من قبل الناتو بمشاركته في الحرب ضد بلادنا".

وكانت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، قد ذكرت اليوم الثلاثاء أن ألمانيا سلمت نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" إلى أوكرانيا وذلك ضمن خطة برلين تسليم كييف 4 بطاريات من نفس النوع.

وأضافت الصحيفة أن تسليم المنظومة الدفاعية جرى بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية اليوم.