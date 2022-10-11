هبوط اضطراري لطائرة الطاسيلي بمطار حاسي مسعود

عاش زهاء 66 عاملا بالمؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار بحاسي مسعود، مساء اليوم، أجواء رعب فوق سماء منطقة تيافتي التابعة لولاية ايليزي، عقب عطب تعرضت له عجلات طائرة تابعة لطيران الطاسيلي مما دفع بها إلى الهبوط اضطراريا بمطار حاسي مسعود.

وأثارت الطائرة القادمة من الجزائر العاصمة باتجاه منطقة تيافتي عبر الرحلة رقم 1976 بمجرد هبوطها اضطراريا بمطار كريم بلقاسم الدولي بحاسي مسعود، حالة استنفار كبيرة بالمطار، حيث سجل تواجد مصالح الحماية المدنية ومختلف الأجهزة الأمنية مع حضور طواقم طبية.

وقالت مصادر "الخبر" أن عدد من العمال التابعين لشركة الأشغال في الآبار وبمجرد نزولهم من الطائرة، توجهو بسجدة شكرا لله وهو يعكس حجم الهلع والرعب الذي عاشه عمال المؤسسة والمقدر عددهم إجمالا بـ66 عاملا.