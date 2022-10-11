ارتفاع عدد الموقوفين في قضايا المضاربة

ارتفعت حصيلة الموقوفين االمتهمين بالتورط في قضايا المضاربة في الموادة الاستهلاكية إلى 30 شخصا.

وجاء في بيان لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، أنه من بين 30 شخصا، تم إيداع 25 منهم الحبس المؤقت، فيما وضع 4 آخرون في الرقابة القضائية، وأُفرج عن شخص واحد.

وحسب ذات المصدر فقد مثل المتهمون أمام قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر العديد من ولايات الوطن.

جدير بالذكر أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة 21/15 الصادر في 2021/12/28 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.