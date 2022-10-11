عرقاب يشارك في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم غد الأربعاء، في أعمال المنتدى الدولي الخامس "أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة الروسية موسكو.





وجاء في بيان للوزارة على صفحتها الرسمية على " فيسبوك " ، أنه "بهذه المناسبة، سيلتقي وزير الطاقة والمناجم بنائب رئيس الوزراء الروسي السيد ألكسندر نوفاك، ووزير البترول والثروة المعدنية السوري السيد بسام طعمه، وممثلين عن كبرى شركات النفط والغاز".

ونوه البيان بأن هذا المنتدى الدولي هو "حدث رفيع المستوى يتم تنظيمه منذ عام 2017 للمسؤولين عن الطاقة في العالم".

وحسب ذات المصدر، فإن هذا الحدث "يجمع الوزراء وقادة شركات الطاقة الكبرى وكبار الخبراء وصناع القرار لمناقشة ديناميكية الطاقة العالمية وكذلك لتسهيل الحوار حول القضايا التي تؤثر على تحديات الطاقة".