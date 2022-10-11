أمسية سوداء لمحرز

عاش الدولي الجزائري واحدة من أسوأ المقابلات خلال مسيرته الكروية، مساء اليوم الثلاثاء، خلال الجولة الرابعة من رابطة أبطال أوروبا أمام كوبنهاغن الدنماركي.

وشارك محرز أساسيا للمقابلة الثالثة على التوالي في تشكيلة التقني الإسباني بيب غوارديولا بعد المستوى الجيد الذي قدمه في مواجهتي كوبنهاغن وساوثهامبتن الأخيرتين مسجلا هدفين ومقدما تمريرة حاسمة.

وتوقع الجمهور الرياضي تواصل تألق صاحب الرقم 26 في مواجهة النادي الدنماركي، غير أن السهرة الأوروبية تحولت إلى كابوس بالنسبة للدولي الجزائري.

وبدأ سوء الحظ لصاحب 31 عاما في الدقيقة 11 عندما رفض الحكم هدفا لـ"السيتزن" سجله رودري بعد العودة للفار حيث تبين أن الكرة لمست يد محرز قبل تسجيل الهدف، ثم تضاعفت المتاعب بعدما ضيع الدولي الجزائري ضربة جزاء في الدقيقة 25.

ومما عقد مهمة الزوار أكثر هو حصول اللاعب سارجيو غوميز على بطاقة حمراء في الدقيقة 30، ما أرغم غوارديولا على التضحية بمحرز (د33) من أجل إدخال المدافع البرتغالي دياز تعزيزا للخط الخلفي.

ويعيش الدولي الجزائري بداية موسم صعبة مع بطل انجلترا، إذ أنه لم يشارك بشكل كبير بالإضافة إلى ضعف مساهماته.