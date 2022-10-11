فتح أبواب التسجيل لاقتناء شقق الترقوي الحر بوهران

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بها للتسجيل في ولاية وهران.

وجاء في بيان نُشر على صفحة المؤسسة الرسمية ، أنها تعلم "الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر بانه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية وهران".

ونوه البيان بأن التسجيل يكون عبر تصفح الموقع الإلكتروني: www.enpi.dz أو عبر الرابط المباشر : www.enpi-net.dz/LPLvs/

ووفقا للبيان ، فإن عملية التسجيل ستتم ابتداء من يوم غد الأربعاء على الساعة 14:00 مساءً، ويتم إغلاق الموقع بعد تسجيل أزيد من 6000 مكتتب.



ويشمل الموقع شققا من نوع F3 و F4 و F5، كما يشمل الموقع أيضا شقق مزدوجة دوبليكس من نوع : F3 و F4 و F5.