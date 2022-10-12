أمطار غزيرة تجتاح 21 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار غزيرة على 21 ولاية.

وأوضحت نشرية خاصة، نشرت عبر الموقع الإلكتروني، أن أمطارا غزيرة تجتاح كل من ولايات: سيدي بلعباس، تلمسان، سعيدة، الأغواط، المسيلة، الجلفة، تسمسيلت، المدية، النعامة، تيارت، البيض، بالإضافة إلى بشار، غرداية، المنيعة، تيميمون وأدرار، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال، إلى غاية الثالثة من فجر يوم غد الخميس.

الكميات المنتظرة حسب نفس المصدر، تتراوح بين 20 و40 ملم محليا.

فيما نبهت ذات المصادر إلى أن أمطارا رعدية، تتعدى 25 ملم محليا، على ولايات: سوق أهراس، قالمة، عنابة، سكيكدة والطارف، ابتداء من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.