مضاربة: توقيف ثلاثة متعاملين اقتصاديين بباتنة

أوقفت مصالح الدرك الوطني بباتنة ثلاثة متعاملين اقتصاديين إثر تحقيقات حول الندرة والمضاربة في زيت المائدة، حسب ما جاء في بيان صحفي لنيابة الجمهورية لمحكمة باتنة.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان نيابة الجمهورية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، إن الموقوفين الثلاثة وجهت لهم تهم "التهرب الضريبي وتحرير فواتير وهمية للمضاربة في مادة الزيت"، مشيرا إلى إثبات ممارسات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية لكميات كبيرة من زيت المائدة وإثبات تحرير فواتير لتجار وهميين.

وقد أفضت التحقيقات التي جاءت -حسب ذات البيان-عقب شكوى تقدم بها المكتب الولائي لحماية المستهلك حول الندرة والبيع المشروط لزيت المائدة إلى وجود 23 متهما في حالة فرار تورطوا في "المضاربة والتهرب الضريبي وتحرير فواتير وهمية".

وأكد البيان أن المتهمين الثلاثة وضعوا رهن الحبس المؤقت بعد تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لمحكمة باتنة.