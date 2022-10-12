قتيل وجرحى في حادث مرور بالمدية

توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور وقع صبيحة اليوم بالطريق الوطني رقم 40 في شطره الرابط بين بلديتي بوغزول والشهبونية بولاية المدية.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية إن وحدة القطاع ببوغزول تدخلت في تمام الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة (07:15) من أجل حادث مرور نجم عن اصطدام بين سيارتين بمنطقة حاسي النصارة التابعة إقليميا لبلدية بوغزول.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة شخص إصابة ثلاثة آخرين أ تتراوح أعمارهم بين 26و48 سنة بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستوصف بحة.