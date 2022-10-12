فلسطين: الحوار الوطني بالجزائر يجري في أجواء ايجابية

أكد القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، اليوم الأربعاء، أن الفصائل توافقت على عدد كبير من بنود الورقة الجزائرية للمصالحة، أهمها ملف منظمة التحرير.

وفي تصريح له لوكالة الأناضول في " اتصال هاتفي" من الجزائر، قال أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الورقة تتناول كافة القضايا المحورية في الملف الفلسطيني، مضيفا أن "أجواء إيجابية" سادت الجلسة الأولى أمس الثلاثاء، مؤكدا أنه تم خلالها "التوافق على جزء كبير من الورقة، واليوم يتم استكمال النقاش ويصدر البيان الختامي".

وتابع البرغوثي: "متفائلون جدا حيث تم التوافق على القضايا الجوهرية ومعالجتها كملف منظمة التحرير الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني وقضايا أخرى".

ولفت البرغوثي إلى أن الجلسة الثانية من الحوار تنطلق صباح اليوم الأربعاء، وانطلقت أمس الثلاثاء، الجلسة الأولى من الحوار الفلسطيني الشامل بمشاركة 14 فصيلا، بدعوة من الجزائر ضمن مساعيها لإنهاء الانقسام.