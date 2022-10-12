تسرب جديد يطال خط إمداد النفط "دروجبا" الذي يغذي ألمانيا

قالت شركة PERN البولندية اليوم الأربعاء، إن خط أنابيب النفط دروجبا Druzhba الذي يربط بين روسيا وألمانيا مغلق جزئيًا بعد اكتشاف تسرب في الأنبوب ببولندا.

وذكرت PERN المشغلة لخطوط الأنابيب، أن "سبب الحادث غير معروف في الوقت الحالي"، وأن الضخ في الخط المتضرر توقف على الفور، فيما يعمل الخط 2 بشكل طبيعي"، مضيفة أنه تم اكتشاف التسرب في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء.

وقالت شركة "ترانسنفت" الروسية المملوكة للدولة اليوم الأربعاء، إنها تلقت إشعاراً من الشركة البولندية PERN بشأن التسرب في خط أنابيب دروجبا، بحسب ما ذكرته وكالة إنترفاكس الروسية. نقلت إنترفاكس عن "ترانسنفت" قولها، إن ضخ النفط مستمر باتجاه بولندا، وإن PERN لم تحدد بعد المدة التي ستستغرقها الإصلاحات.

ويعد دروجبا أحد أكبر خطوط أنابيب النفط في العالم، وقد بناه الاتحاد السوفيتي. يبدأ في وسط روسيا ويربط حقول نفط غرب سيبيريا بمصافي تكرير رئيسية في أوروبا. ولخط أنابيب دروجبا القدرة على ضخ أكثر من مليوني برميل يومياً، لكن تم تقليص استغلال السعة بشدة في الأشهر الأخيرة وسط تدهور العلاقات بين روسيا والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وينقسم خط أنابيب دروجبا إلى قسمين، حيث يذهب الجزء الأكبر (الشمالي) إلى بولندا وألمانيا، فيما تزود المحطة الجنوبية سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك. كما يعبر خط الأنابيب بيلاروسيا، التي تأخذ أيضًا حصة من النفط المنقول.