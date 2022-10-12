إيتوزا: خدمة جديدة على مستوى سيدي عبد الله

أعلنت المؤسسـة العموميــة للنقـــل الحضـــري والشبــــه الحضــري لمدينـة الجـزائر وضواحيـها "إيــتوزا" عــن دخــول خدمــة جديــدة اليـوم الأربعاء علـى مستـوى المـدينة الجـديـدة سيدي عبد الله

وأفاد بيان مؤسسة "إيتوزا" عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" ، أن "إيتوزا" قامت بفتح خدمة جديدة علـى مستـوى المـدينة الجـديـدة، تتمثــل فــي ربــط أحيـاء المـدينــة عـن طريق شبكة حلقيـة مكـونة من 43 مـوقف تجـمع كــل من سيدي عبد الله زعـاترية، سيدي بنور، الرحمانية، معالمة بمحطة القطار سيدي عبد الله ، مجهــزة بشاشــات للمعلومــات لفـــائدة مستخدمي الحـافلات.

وحسب ذات البيان، فإن أول انطلاق يكون على الساعة 05:30 صباحا للأحيـاء 22 / 23 لسيدي بنور، فيمـا سيكون آخـر انطلاق على الســاعة 19:00 مساء.