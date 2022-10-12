مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

وأفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 190 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحاته، وأدى عدد منهم ما يسمى بـ "السجود الملحمي"، وذلك في اليوم الثالث من ما يطلق عليه "عيد العرش" اليهودي، الذي تتزايد فيه الدعوات لتكثيف الاقتحامات.

وفي غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، حارسين من حراس المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، أثناء عملهما في المسجد الأقصى.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين للمسجد الأقصى، ومنعت من هم دون سن الـ 40 عاما من الدخول إليه، وسط تضييقات على المرابطين المتواجدين داخل المسجد وعلى أبوابه.

وانطلقت دعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى، وتلبية نداء الفجر العظيم بدءا من اليوم، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال بمناسبة ما يسمى "عيد العرش".

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا.