هذه نسبة انخفاض أسعار السيارات بعد قرار الاستيراد

شكلت القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، بخصوص ملف السيارات "متنفسا" للمواطنين إذ ستسمح بالعودة خلال بضعة أشهر، لنشاطات توزيع وصناعة السيارات.

وأوضح رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، في تصريح لوكالة الأنباء، إن "هذه الإجراءات التي تمس ثلاثة محاور هامة، ستسهم في تسوية وضعية سوق السيارات في الجزائر، بعد عدة سنوات من توقف الاستيراد، مما تسبب في نقص قدر بمليون سيارة وارتفاع للأسعار بلغ مستويات قياسية".

كما أعرب زبدي عن تفاؤله بخصوص التطبيق السريع لهذه القرارات، مشيرا الى "وجود ارادة سياسية صادقة من اجل غلق هذا الملف".

أما بخصوص أثار هذه الإجراءات على أسعار السيارات، فقد أكد زبدي أن "الأسعار ستنخفض بـ 30 بالمائة، بمجرد ظهور النتائج الأولى لتطبيق هذه الإجراءات، على غرار التوقيع على الاتفاقيات مع كبار المصنعين أو بداية عمليات استيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات".

وشدد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين، حسن منور، على ضرورة الإسراع في إطلاق صناعة السيارات في البلاد، "التي تعد الحل الوحيد الذي من شانه حماية الاقتصاد الوطني وتوفير سيارات جديدة للمواطنين مع خدمة ما بعد البيع ووفرة قطع الغيار".

كما أوضح الصحفي المختص في قطاع السيارات، محمد سعدي، في تصريح للوكالة ان هذه القرارات "ستسمح بعودة نشاطات توزيع وصناعة السيارات في ظرف أشهر".