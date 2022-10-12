الجزائر تستنكر..

أدانت الجزائر واستنكرت بشدة الهجوم الإرهابي الذي ارتكب في حق قوات الأمن الجيبوتية من قبل مجموعة إرهابية، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود في منطقة جارابيتسان.

وفي بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، شددت الجزائر على ضرورة تعزيز التعاون إقليميا ودوليا للوقاية من التهديدات الإرهابية والتصدي لها بأكثر فعالية.

وأعربت الجزائر عن تضامنها مع جمهورية جيبوتي حكومة وشعبا في هذه الظروف العصيبة وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وكانت وزارة الدفاع في جيبوتي قد أعلنت مقتل 7 جنود، في هجوم إرهابي على ثكنات للجيش. ما أدى كذلك إلى إصابة 4 آخرين، وفقدان 6 آخرين.