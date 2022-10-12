مسؤول بسوناطراك: متفائلون باكتشاف بترول وغاز في هذه المناطق

كشف باجي ربيع مدير قسم الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، أن الشركة تمكنت خلال هذه السنة من تحقيق 11 اكتشافا في مجالي النفط والغاز عبر مختلف ربوع الوطن، تسعة منها من مجهودها الخاص واثنان بالشراكة مع شركة "ايني " الإيطالية.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح للإذاعة الوطنية، إن سوناطراك شرعت بالشراكة مع "إيني "في إنتاج الغاز بمعدل مليون متر مكعب يوميا بالحقل الغازي الواقع ضمن" منطقة جنوب حوض بركين "، بالإضافة إلى إنتاج حوالي 04 آلاف برميل من السوائل المصاحبة .

وأضاف باجي أن الإنتاج بهذا الحقل سيبلغ حوالي مليوني متر مكعب من الغاز قبل نهاية السنة الجارية وهو ما من شانه أن يدعم قدرات البلاد في مجال إنتاج وتصدير الغاز ويعزز مكانة سوناطراك في السوق الدولية للغازو سيمكنها من الاستجابة أكثر لحاجيات القارة الأوروبية. م

ن جهة أخرى كشف ممثل سوناطراك بأن المؤسسة تبنت استراتيجية طموحة في مجال الاستكشاف حيث تغطي عمليات المسح والتنقيب على مستوى كل الأحواض الرسوبية المنتشرة عبر الوطن،

وينتظر أن تشمل أيضا كل الأحواض البحرية الموجودة بكامل النطاق الغربي لحوض المتوسط. وأبدى مدير قسم الاستكشاف بسوناطراك تفاؤلا كبيرا بإمكانية أن تكلل عمليات التنقيب والاستكشاف المرتقبة على طول الساحل البحري بالنجاح وذلك أسوة بتلك الاكتشافات المعلنة من قبل عدد من الشركات النفطية العالمية بشرق المتوسط بهدف تعزيز وتجديد الاحتياطات الوطنية في مجالي الغاز والبترول.

وقال باجي ربيع إن سوناطراك تخصص مليار دولار سنويا من أجل عمليات الاستكشاف والتنقيب ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في هذا المجال حوالي أربعة ملايير دولار على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن التركيز منصب أكثر على المناطق القريبة من الحقول المستغلة حاليا لتسهيل عملية البدء في الإنتاج بسرعة من خلال الاعتماد على المنشآت الموجودة. وبخصوص كلفة الإنتاج، أعلن مدير قسم الاستكشاف بسوناطراك بأنها تقل عن دولار واحد للبرميل،

و أرجع ذلك إلى تراكم الخبرة لدى عمال وإطارات الشركة.