مشروع جديد لسونلغاز

كشف مجمع سونلغاز، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع جديد لتصنيع عدادات الكهرباء والغاز في منطقة وهران، وذلك في إطار استراتيجية المجمع لتشجيع الإنتاج الوطني.

وقال المجمع في بيان له، إن الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية (SAIEG) التابعة لمجمع سونلغاز، أطلقت مشروعا لإنجاز قطب جديد لتصنيع وتسويق عدادات الكهرباء والغاز في ولاية وهران (TABEL) سابقا.

ووفق سونلغاز، القطب الجديد سيكون ملحقا بمصنع العلمية بسطيف، حيث يهدف إلى ضمان توفير عدادات الكهرباء والغاز وتوزيعها عبر التراب الوطني وكذا تنويع التموين والتحكم في التكاليف.

وأعلن المجمع أنه في إطار الإدماج الصناعي الوطني سوف يتم إطلاق عدة مشاريع جديدة على مستوى مصنع العلمة.