وزارة التربية: الشروع في عملية ترقية واسعة لأسلاك التدريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن الشروع في عملية ترقية واسعة لفائدة جميع أسلاك التدريس إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عملية الترقية خصصت لفائدة 36 ألف منصب مالي موزعة على المراحل التعليمية الثلاث والتي تتم وفق النصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول وذلك وفق مرحلتين.

وأضاف البيان، إن المرحلة الأولى تتم عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل لفائدة الأساتذة المرسمين والأساتذة الرئيسيين الذين يثبتون 10سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حيث خصص لها 10208منصبا ماليا.

أما المرحلة الثانية، فتتم عن طريق المشاركة في الامتحانات المهنية، لفائدة الأساتذة المرسمين والأساتذة الرئيسيين الذين يثبتون5سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والتي خصص لها 25792منصباماليا والتي سيعلن على إجراءات تنظيمها لاحقا.