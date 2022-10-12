توقيف داعمين للإرهاب وإحباط كمية كبيرة من المخدرات

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين ضبطت مفرزة أخرى مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف خلال دورية بحث وتفتيش بأدرار، حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب ذات البيان، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 أكتوبر 2022، عديد العمليات حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 65 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 08 قناطير و76 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 475772 قرصا مهلوسا.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 69 شخصا وضبطت 21 مركبة و 50 مولدا كهربائيا و 29 مطرقة ضغط و 19 طنا من خليط خام الذهب والحجارة بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 62 شخصا وضبط 17 بندقية صيد ومسدس آلي و 16609 خرطوشة وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 258 طن وكذا 80 قنطار من مادة التبغ و 129255 وحدة من مختلف الألعاب النارية و 6030 وحدة من مختلف المشروبات و 29,5 طن من النفايات النحاسية، وهذا بكل من ورﭭلة والوادي والأغواط وبسكرة والجلفة وإن ڤزام وتيارت ومعسكر وسوق أهراس وباتنة وسكيكدة، يضيف ذات المصدر.

وأحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 53723 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 293 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 107 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.