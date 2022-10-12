المديرية العامة للحماية المدنية تعلن عن مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن فتح مسابقة للتوظيف لفائدة أعوان الشبيهين والأعوان المتعاقدين بالولايات الجديدة.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن المسابقة ستكون في كل من ولايات: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة، بعنوان السنة المالية 2022 وذلك لشغـل الرتب التالية: متصرف، ملحق إدارة، محاسب إداري، عون إدارة، كاتب، عون مكتب، وعون حفظ البيانات.

ودعت ذات المصالح المعنيين بالمسابقة الولوج إلى الرابط الإلكتروني الخاص بها: www.dgfp.gov.dz