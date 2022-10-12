12 أكتوبر 2022
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المديرية العامة للحماية المدنية تعلن عن مسابقة توظيف

مجتمع
12 أكتوبر 2022 ()
خ.د
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أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن فتح مسابقة للتوظيف لفائدة أعوان الشبيهين والأعوان المتعاقدين بالولايات الجديدة.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن المسابقة ستكون في كل من ولايات: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة، بعنوان السنة المالية 2022 وذلك لشغـل الرتب التالية: متصرف، ملحق إدارة، محاسب إداري، عون إدارة، كاتب، عون مكتب، وعون حفظ البيانات.

ودعت ذات المصالح المعنيين بالمسابقة الولوج إلى الرابط الإلكتروني الخاص بها: www.dgfp.gov.dz

 

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