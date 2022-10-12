أوبك تخفض تقديرات نمو الطلب على النفط

خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العامين الحالي (2022) والمقبل (2023)، كما قلّصت تقديرات المعروض النفطي من خارجها خلال المدة نفسها.

وأرجعت منظمة الدول المصدرة للنفط في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء، خفض تقديرات استهلاك النفط العالمي إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية العالمية والعوامل المتعلقة بالوباء.

وفيما يتعلق بالإمدادات، أشارت أوبك إلى الشكوك المحيطة بالأوضاع الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والتحديات اللوجستية والضغوط التضخمية التي تواجه إنتاج النفط في أمريكا. وخفضت أوبك تقديرات نمو الطلب على النفط لعام 2023، إلى 2.34 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 2.70 مليون برميل يوميًا، في توقعات شهر سبتمبر المنصرم.

وهذا يعني أن إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط قد يصل إلى 102.02 مليون برميل يوميًا في 2023، بحسب التقرير. وفي العام الجاري، تتوقع المنظمة نمو الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 2.64 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من 3.10 مليون برميل يوميًا في التقديرات السابقة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطلب على النفط إلى متوسط 99.67 مليون برميل يومًيا في عام 2022.

وأوضحت أوبك أن تمديد قيود الإغلاق المتعلقة بوباء كورونا في الصين، والتحديات الاقتصادية في أوروبا، والضغوط التضخمية في الاقتصادات الرئيسة الأخرى، تمثّل رياحًا معاكسة للطلب على النفط.