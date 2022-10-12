هل يعود "الخضر" إلى عنابة؟

دعا والي عنابة، جمال الدين بريمي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، إلى إجراء مقابلة للمنتخب الوطني بالولاية.

وجاء ذلك خلال استقبال الوالي، اليوم الأربعاء، لرئيس "الفاف" رفقة مسؤولين عن اللجنة المحلية لتنظيم "الشان" ووفد من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وجاء في بيان الولاية "بذات المناسبة وجه والي الولاية دعوة للمنتخب الوطني الجزائري لإجراء مباراة بملعب 19 ماي بعد غياب دام لعدة سنوات".

للتذكير تعود آخر مواجهة للمنتخب الوطني بولاية عنابة إلى أكثر من 11 سنة، عندما استقبل أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة آنذاك نظيرهم المغربي في إطار تصفيات "كان" 2012، وانتهت المواجهة بفوز "الخضر" بهدف مقابل صفر سجله حسان يبدة.

من جهة أخرى عاينت اللجنة أشغال تهيئة ملعبي 19 ماي 1956 والعقيد شابو وكذا معاينة الفنادق والمستشفيات تحسبا لاحتضان بونة المجموعة الثانية في كأس إفريقيا للمحليين مطلع سنة 2023.

وحسب البيان أبدى أعضاء البعثة ارتياحا كبيرا لمدى جاهزية ولاية عنابة من حيث الهياكل والمنشئات الرياضية وكذا الهياكل الفندقية التي تتوفر عليها لتكون بونة على أتم استعداد وجاهزية لاحتضان هذا الحدث الرياضي الهام.