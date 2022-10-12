تيارت: إنقاذ 4 أشخاص حاصرتهم السيول

أنقذ، اليوم، أعوان الحماية المدنية لوحدة قطاع زمالة الأمير عبد القادر، 140 كلم أقصى شرقي تيارت، عائلة تتكون من رجل وامرأة حاصرتهما مياه واد طويل داخل منزلهما بمنطقة الخربة المحاذية لواد الطويل عقب التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، أن عملية إنقاذ شخصين ﴿ 58 و72 سنة﴾ بدأت في حدود الساعة الثامنة و20 دقيقة صباحا وانتهت على الساعة الثانية والنصف زوالا، استعمل فيها الأعوان زورقا وحبال بدعم من فرقة الغطاسين التابعة للوحدة الرئيسية بعاصمة الولاية.

وأجلى أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة السوقر في عملية منفصلة، في حدود التاسعة والربع صباحا، شيخا يبلغ من العمر 72 سنة وابنه البالغ 7 سنوات حاصرتهما مياه واد سوسلم بمنطقة عين زمورة ببلدية سي عبد الغني بدائرة السوقر، كما قام الأعوان بامتصاص المياه من داخل مسكن بنفس المنطقة.

وكانت مياه الأمطار أو ما تعرف بـ" الخرفية" المتساقطة على المنطقة تسببت في وفاة شخصين يبلغان 30 و60 سنة غرقا داخل شاحنة عصر الإثنين الماضي، جرفتها مياه واد بوكريمة ببلدية الرصفة على الحدود مع ولاية سعيدة، في حادثة مأسوية وانتشلت جثتاهما صباح أمس الثلاثاء من طرف أعوان الحماية المدنية، جاءا لشراء البطاطا قادمين من ولاية تلمسان التي يعملان فيها لدى أحد الخواص.