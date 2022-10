L’ETUSA relie les cités de Sidi Abdellah à la gare ferroviaire de la ville

L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a annoncé, mercredi, dans un communiqué la mise en exploitation d'un nouveau service "intramuros" de navettes à Sidi Abdellah permettant de relier l'ensemble des cités à la gare ferroviaire de la ville.

"L'Etablissement public de Transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) informe son aimable clientèle de la mise en exploitation, le mercredi 12 octobre 2022, d'un nouveau service +intramuros+ de navettes baptisé "navettes de Sidi Abdellah", permettant de relier l'ensemble des cités composant la ville par un réseau en boucle constitué de 43 arrêts joignant Sidi Abdellah-Zaatria-Sidi Benour-Rahmania et M'halma avec la gare ferroviaire de Sidi Abdellah", a précisé le communiqué.

"Les premiers départs de ces navettes sont prévus à 5h30 du matin à partir de Sidi Benour Q22 et Q23", a ajouté la même source.

Ces navettes seront opérationnelles jusqu'à 19h00, a fait savoir également le communiqué.