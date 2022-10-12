دولي جزائري وراء صفقة بلايلي

ساهم الدولي الجزائري، أندي ديلور، بشكل كبير في انتقال زميله بالمنتخب الوطني، يوسف بلايلي، إلى نادي أجاكسيو.

وخلال الإعلان الرسمي للصفقة على الحساب الرسمي لأجاكسيو في "تويتر" لم يفوت النادي الكورسيكي تقديم الشكر إلى أندي ديلور، ما يبين المساهمة الكبيرة للاعب نادي نيس في تسهيل المفاوضات بين الطرفين.

وتحدث بلايلي خلال تقديمه لوسائل الإعلام عن دور ديلور الذي نصحه بالإمضاء في أجاكسيو، كما نشر ديلور صورة لتقديم بلايلي على حسابه في انستغرام مرفقا ذلك بتعليق أكد فيه معرفته الشخصية لمسؤولي النادي الفرنسي وزميله في "الخضر" ومتوقعا نجاح الصفقة.

وسبق للدولي الجزائري أن لعب في نادي أجاكسيو على فترتين، الأولى بين سنتي 2008 و2009 والثانية بين سنتي 2010 و2013.