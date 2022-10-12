تيبازة: أحكام ثقيلة في حق مضاربين بالحليب والزيت

سلطت اليوم محكمة القليعة في تيبازة والشراقة بالجزائر العاصمة عقوبات تراوحت بين 10 و12 سنة سجنا نافذة في حق شخصين بتهم تتعلق بالمضاربة في مادتي الحليب والزيت.



وأصدرت نيابة محكمة الشراقة بيانا اليوم أشارت فيه إلى متابعة المدعو "س. خ" بتهمة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، حيث صدر في حقه اليوم، وفق اجراءات المثول الفوري، عقوبة 12 سجنا نافذة وغرامة تقدر بـ 1 مليون دينار مع أمر بإيداعه السجن، ومصادرة السلع المحجوزة وشطب السجل التجاري الخاص بالمتهم المدان، ونشر مستخرج من الحكم في أي جريدة وطنية على نفقة المحكوم عليه على ألا تتجاوز أتعاب الجريدة الـ 100.000دج وتعليقه بمدخل مصنع الحليب ببئر خادم لمدة شهر.



من جهتها، أصدرت اليوم محكمة القليعة بيانا أشارت فيه إلى ادانة شخص بتهمة المضاربة في السلع ذات الاستهلاك الواسع ومعاقبته بـ 10 سنوات حبس نافذة وحسب البيان فإنه عملا بإجراءات المثول الفوري، أصدرت غرفة الجنح حكما علنيا ابتدائيا بإدانة المتهم "ب. ر" المتابع بجنحة المضاربة غير الشرعية في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع بـ 10 سنوات سجنا نافذة و 2 مليون دينار غرامة نافذة ومصادرة السلع المحجوزة مع اصادر أمر بايداعه السجن فورا .



