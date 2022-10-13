هذه الطرق مقطوعة أمام حركة المرور

نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" اليوم الخميس إلى انقطاع العديد من الطرق الوطنية والولائية أمام حركة المرور إثر الاضطرابات الجوية التي شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وتسببت في ارتفاع منسوب مياه الوديان.

وأفاد ذات المصدر إنه بولاية أولاد جلال أغلقت سيول الأمطار الطريق الولائي رقم 60 ب في شطره الرابط بين بلديتي رأس الميعاد وسيدي خالد.

وبولاية الجلفة اغلق ارتفاع منسوب المياه الطريق الوطني رقم 01 أ الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة بالضبط على مستوى قرية الويبد التابعة إقليميا لبلدية الشارف.

أما في ولاية تيارت فأعلقت السيول الطريق الولائي رقم 77 أ الرابط بين بلديتي سرغين والخميس وبالضبط بالمكان المسمى وادي الطويل ببلدية سرغين. والطريق الولائي رقم 01 الرابط بين بلديتي الناظورة وعين الدزاريت.

وفي ولاية تلمسان تسبب ارتفاع منسوب مياه الوديان وسيول الأمطار الطريق الوطني رقم 99 الرابط بين بلديتي البويهي والعريشة بالضبط على مستوى منطقة الملاحة ببلدية البويهي والطريق الوطني رقم 22 الرابط بين بلديتي العريشة وسبدو وبالتحديد على مستوى منطقة بلحاجي بوسيف في بلدية العريشة.

وختم تنبيه مركز الإعلام وتنسيق المرور بالقول أما باقي الطرقات فهي مفتوحة في وجه حركة المرور. ونصح مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر مع مضاعفة مسافة الأمان إلى الأمام مع باقي المركبات وكذلك عدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.