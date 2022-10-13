أسعار النفط الخام ترتفع

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع قرب دخول العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ.

وتكافح أسعار الخام للعودة إلى حصد المكاسب بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة بفعل ضعف توقعات الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.78%، إلى 93.17 دولارًا للبرميل. وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.62% إلى 87.81 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء على تراجع بنحو 2% مع مخاوف تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط.