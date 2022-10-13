البيض: وفاة وخمسة جرحى في حادث مرور

توفي شخص وأصيب خمسة آخرون في حادث مرور وقع ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 107 بالقرب من قرية السعدانة في ولاية البيض

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، إن وحدتها الثانوية ببريزينة، تدخلت ليلة البارحة في تمام الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة (21:30) من أجل حادث مرور يتمثل في انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني 107 بالقرب من قرية السعدانة.

وأضاف ذات البيان إن هذا الحادث أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 38 سنة وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 36 و63 سنة قدمت لهم الإسعافات الأولية في مكان الحادث ونقلهم إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بريزينة.