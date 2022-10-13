فرنسا تشرع في إرسال الغاز إلى ألمانيا

شرعت فرنسا، اليوم الخميس، للمرة الأولى في إرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة للتغلب على توقف شحنات الغاز الروسي، حسبما أعلنت عنه شبكة نقل الغاز الفرنسي "جي ار تي غاز" (GRTgaz).

وقالت الشركة إن "عمليات التسليم الأولى من الغاز إلى ألمانيا بدأت عند الساعة السادسة صباحا بمعدل 31 غيغاوات بالساعة في اليوم، مرورًا بمدينتيْ أوبرغايلباش (موزي) من الجانب الفرنسي وميديلسهايم من الجانب الألماني، عند نقطة التقاء خطوط شبكة الغاز".

وخفضت روسيا تدريجيا شحناتها من الغاز إلى أوروبا التي كانت بعض دولها مثل ألمانيا تعتمد عليها بشدة عقب فرض عقوبات غربية على موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.