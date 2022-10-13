لعريبي: تعليمات صارمة للانتهاء من برنامج السكن الترقوي العمومي

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أمس، بمقر الوزارة اجتماعا خصص للسكن الترقوي العمومي.

وأفادت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، بأن الوزير لعريبي استمع إلى عرض مفصل من طرف المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية حول برنامج السكن الترقوي العمومي حيث أسدى تعليمات صارمة بوجوب الانتهاء من هذا البرنامج قبل انتهاء سنة 2022.

وتطرق الوزير إلى ملف السكن الترقوي الحر حيث شدد أيضاً على إنتاجه وتسويقه بالموازاة مع الأشغال وهذا بغية إيجاد تركيبة مالية من شأنها ألا تحدث اختلالا في التوازنات المالية للمؤسسة.