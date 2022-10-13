شركة طيران طاسيلي توضح

أوضحت شركة طيران طاسيلي في موضوع حادثة مساء أول أمس، أن الأمر لا يتعلق بـ "هبوط اضطراري" للطائرة، بالعودة إلى مدرج مطار كريم بلقاسم الدولي بحاسي مسعود.

وأضافت شركة الطيران أن ربان الطائرة وبعد الاقلاع من مطار حاسي مسعود باتجاه إليزي، تبين أن هناك خلل استدعى، مثلما هو معمول به، العودة إلى المدرج، وبالتالي فإنه لا يصح القول بأنه هبوط اضطراري.

يذكر أن طائرة "بومبارديي داش 8 – كيو 400"، كانت تقل نحو 70 عاملا بالمؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار بحاسي مسعود، عبر الرحلة رقم 1976، باتجاه منطقة تيافتي بولاية إليزي.