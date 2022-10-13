"روس جيولوجيا" تناقش عدة عقود مع دول إفريقية من بينها الجزائر

أعلن رئيس شركة "روس جيولوجيا" سيرغي غوركوف، اليوم الخميس، عن مناقشة عدة عقود للنفط والمعادن الصلبة مع دول إفريقية بما فيها الجزائر والسودان على هامش أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة الروسية موسكو.

وقال غوركوف في تصريحات صحفية "على الرغم من الوضع الحالي لم نقم بتقليص نطاق العمل مع الدول الإفريقية. نحن نتفاعل مع عدد من الدول بالمناسبة، بشكل رئيسي، هذا من حيث النفط والمعادن الصلبة، نحن الآن نناقش عدة عقود جديدة من المحتمل أن تكون هذه عقود زيادة في التعاون مع السودان، كما ننظر بإيجابية إلى إمكانية التعاقد مع الجزائر".

يذكر أن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، برفقة المدير العام لمجمع "سوناطراك" توفيق حكار، عقد لقاءات عديدة خلال مشاركته في "أسبوع الطاقة الروسي"، بالإضافة إلى ذلك، التقى الوزير عرقاب أيضا "بالشركات الروسية العاملة في مجالات المحروقات، والمناجم والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، حيث تحدث عن الفرص الاستثمارية التي يمكن أن توفرها الجزائر في العديد من المجالات والإطار التنظيمي والضريبي الجذاب، ولا سيما في إطار قانون المحروقات الجديد وقانون الاستثمار المعتمد مؤخرا."

من جانبه، عقد توفيق حكار، المدير العام لمجمع "سوناطراك" عدة "اجتماعات مع مديري الشركات الروسية، وخاصة العاملين في الجزائر. وناقش الطرفان خلال هذه الاجتماعات فرص الاستثمار والشراكات في مجال المحروقات."