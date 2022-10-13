توقيع إتفاقية مع هذه العلامة لإقامة مصنع للسيارات

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية-إطار بين وزارة الصناعة ومجموعة "فيات" الإيطالية لصناعة السيارات لإقامة مشروع لتصنيع المركبات بالمنطقة الصناعية "طفراوي" بولاية وهران، غرب الجزائر.

وحضر مراسم التوقيع، وزير الصناعة، أحمد زغدار، وكارلوس تافاريس، الرئيس المدير العام لمجموعة "ستيلانتيس" (Stellantis)، رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم والتي تضم في حافظتها علامة "فيات".

وتم توقيع الاتفاقية من طرف مدير التعاون الدولي بوزارة الصناعة، زين الدين بوسوسة، ومدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة "ستيلانتيس"، سمير شرفان، بحضور سفير الجزائر بإيطاليا وسفير إيطاليا بالجزائر.

وبموجب هذه الاتفاقية-الإطار، ستقوم الشركة الإيطالية بإقامة مشروع لصناعة وإنتاج مركبات علامة "فيات" في الجزائر وتطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لهذه العلامة.