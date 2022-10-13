بن سبعيني يكشف عن مستقبله مع غلادباخ

تحدث الظهير الأيسر لنادي مونشغلادباخ الألماني، رامي بن سبعيني عن مستقبله مع الفريق وهو الذي ينتهي عقده في صيف 2023، ويسعى " الألمان" لتجديد عقده منذ شهور خاصة وأن هناك العديد من الأندية الراغبة في ضمه.

وقال بن سبعيني في حوار مع صحيفة " كيكر" الألمانية:" "أنا لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ، أنا سعيد وهذا كل ما يهمني الآن، سأفكر في المستقبل عندما يحين الوقت، هناك أشياء أخرى لها الأولوية الآن."

وأضاف:" النجاح الرياضي مع بوروسيا، على سبيل المثال مع فوز في الداربي، يجعل النادي في المركز السادس وهو ما قد يمنح مشاركة قارية الموسم المقبل".

وأردف بن سبعيني:" لن تجد لاعبًا يقول إنه لا يشعر بالرغبة في اللعب في أوروبا ويفضل أن يلعب من أجل المركز العاشر، سنحاول تقديم كل شيء للوصول إلى المراكز الستة الأولى والموسم بدأ لتوه".

وعن صحة العروض التي وصلته مؤخرا من روما ويوفنتوس ووست هام رد بن سبعينيي:" جميع هذه الفرق كبيرة، لكني لم أجر أي محادثات وأنا مركز على بوروسيا".

وواصل القول: " أنا أبحث عن تحدٍ وأريد إثبات نفسي بمستوى أعلى من أي وقت مضى.

وبالطبع، تلعب العديد من العوامل دورًا معينًا ولكن في النهاية يجب أن تكون هذه هي الأهم من المنظور الرياضي، لهذا لماذا لا أوقع عندما أرى التحدي الأكبر هنا في غلادباخ وكل شيء مناسب؟ كما قلت: كل شيء ممكن".

وختم: "لا أشعر بأي ضغط أنا لا أحدد لنفسي أي أهداف أو أحدد وقتًا معينا، ستأتي اللحظة التي تجلس فيها وتتخذ قرارًا."