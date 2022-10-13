آخر مستجدات كورونا في العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 623 مليون إصابة حتى صباح اليوم الخميس.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 623 مليونا و193 ألفا و645.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و562 ألفا و366 حالة وفاة.

كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 9 مليارات و63 مليونا و897 ألفا و952 جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.