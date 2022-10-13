كأس الكاف: تحديد موعد قرعة الدور التمهيدي الأخير

كشف اليوم الخميس، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد قرعة الدور التمهيدي الثاني الإضافي من كأس " الكاف".

وحسب الموقع الرسمي للهيئة الكروية، فإن العملية مقررة يوم الثامن عشر من أكتوبر الجاري بالقاهرة وستبث عبر المنصات الرقمية لـ "الكاف".

وستشهد الجولة التمهيدية الثانية الإضافية مشاركة 16 فريقًا تأهلوا من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية، مع الفرق الـ 16 التي خسرت الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر إجراء الجولة التمهيدية الثانية الإضافية في 2 نوفمبر ذهابا و9 نوفمبر إيابا.