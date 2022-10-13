أسعار الفحم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوياتها منذ 5 أشهر

انضمت الإضرابات التي تشهدها جنوب إفريقيا إلى عوامل الضغط على أسعار الفحم الأوروبية في ظل تقلبات تشهدها الأسواق العالمية ضمن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ما يقرب من 8 أشهر.

وسجلت أسعار الوقود الملوث بالموانئ الأوروبية ارتفاعًا لأعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 5 أشهر تزامنًا مع انعكاس الإضراب على حجم الصادرات من القارة العجوز، وفق ما نشره موقع مايننغ (Mining.com) نقلًا عن بلومبرغ.

وتتعطش الأسواق الأوروبية إلى إمدادات الفحم وتهدد الإضرابات الأفريقية قدرة دول القارة العجوز على تلبية الطلب على مستويات تخزينه قبيل بلوغ فصل الشتاء ذروته وتسجيل الطلب على الكهرباء والتدفئة معدلات قياسية.