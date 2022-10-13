الوزير الأول يستقبل المدير العام لمجمع "ستيلونتيس"

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم بقصر الحكومة، الرئيس المدير العام لـمجمع ستيلونتيس لصناعة السيارات (STELLANTIS)، كارلوس تفاريس، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر بمناسبة التوقيع على اتفاق إطار يتضمّن تطوير النشاط الصناعي للمركبات و تصنيع سيارات للعلامة الإيطالية "فيات" (FIAT) في الجزائر.

وأكد بيان الوزارة الأولى أن "هذا الشروع يندرج في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية المتميزة القائمة بين الجزائر وإيطاليا وتجسيداً لمخرجات القمة الرابعة للحكومات الجزائرية-الإيطالية التي انعقدت بالجزائر العاصمة في 18 جويلية 2022".