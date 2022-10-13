هذا موعد توفر سيارات "فيات" في الجزائر

أكد وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن أولى سيارات فيات المصنعة في الجزائر، ستكون متوفرة ابتداء من نهاية سنة 2023.

وصرح زغدار، على هامش توقيع الاتفاقية الإطار مع شركة فيات، من أجل انجاز مشروع إنتاج سيارات سياحية ونفعية خفيفة بوهران، أنه "ابتداء من نهاية السنة المقبلة (2023)، سيمكننا الحصول على عدة أنواع من سيارات علامة فيات، مصنعة في الجزائر والتي ستكون متوفرة" في السوق.

وأضاف الوزير قائلا، أن اختيار شركة فيات راجع إلى "التزام هذه العلامة بتحقيق انتقال تكنولوجي فعلي، وكذا نسبة إدماج تتوافق مع تطلعات الوزارة من أجل إقامة صناعة سيارات في مستوى الأهداف المسطرة".

وخلص في الأخير إلى التأكيد، بأن الجانبين سيعملان على أن يحققا في ظرف 5 سنوات، نسب الإدماج المتضمنة في هذا الاتفاق، مضيفا أن مفاوضات أخرى ستتم مع شركات في مجال المناولة، مع إعطاء الإمكانية لمؤسسات المناولة الايطالية للتواجد في الجزائر من أجل المساهمة في زيادة نسبة الإدماج في السيارات المصنعة محليا.