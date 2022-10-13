مستجدات ملعب الدويرة

قام وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية جديدة إلى مشروع ملعب الدويرة في الجزائر العاصمة.

وحسب بيان الوزارة فقد "استهلت الزيارة بتفقد الملاعب الجوارية التي عرفت وتيرة متقدمة ليتفقد بعد ذلك أشغال جدران الإسناد".

وانتقل الوزير إلى حظيرة السيارات حيث أكد ضرورة على الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية، ثم توجه إلى مركز المراقبة والتحكم الذي بلغت نسبة انجازه 95% فيما يخص الهيكل المعدني، حيث وجه الوزير تعليمات بضرورة البدء في أشغال الواجهة الخارجية مباشرة بعد الانتهاء من أشغال الأنفاق المقابلة والتهيئة.

فيما يخص الأشغال داخل الملعب، أكد البيان أن تهيئة أشغال أرضية الملعب تعرف وتيرة تقدم حسنة خاصة ما تعلق منها بتجهيزه بتقنية صرف وتوجيه المياه داخل المستطيل الأخضر.

وتعول السلطات على الانتهاء من أشغال هذه المنشاة الرايضية في المستقبل القريب، حيث يعتبر من بين الملاعب الجديدة التي ستتدعم بها البلداد ومن المنتظر أن يكون ضمن ملف الجزائر لتنظيم كأس إفريقيا 2025.

وتشهد وتيرة أشغال الملاعب الجديدة تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة بعد سنوات من التأخر في الانجاز الذي تجاوز العقد من الزمن.