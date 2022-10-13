تشييع جنازة ضحايا فيضانات قصر الشلالة

شيعت، ظهر اليوم، جنازة ضحايا الفيضانات التي ضربت بلدية قصر للشلالة ليلة أمس، وهم 4 أفراد من عائلة واحدة، بمقبرة بلدية قصر الشلالة في جو جنائزي مهيب.

وحضر الجنازة عدد من المسؤولين المحليين و الحشود من المواطنيين، الذين جاؤوا لتقديم التعازي لعائلة الضحايا.

وكانت بلدية قصر الشلالة عاشت ليلة رعب وهلع جراء السيول الكبيرة المتدفقة على المنطقة والمتسسبة في وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 20 يوما و18 سنة، جرفته السيول من داخل مسكنهم بحي "راس العين" بأعالي المدينة، نتيجة فيضان مياه مجرى سيول الأمطار المسدود.

وأمر والي تيارت علي بوقرة ليلة أمس بمكان وقوع الحادثة بفتح تحقيق إداري في ظروف وفاة عائلة من 4 أشخاص في هذه الفيضانات وتعويض المتضررين.