اتحاد خنشلة يعمق جراح وفاق سطيف

فجر اتحاد خنشلة مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه خارج الديار على وفاق سطيف (2-1) في لقاء مقدم عن الجولة الثامنة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم, جمع بينهما عشية اليوم الخميس بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

وجاء هدفا الصاعد الجديد عن طريق كل من سفيان بيازيد في الدقيقة (58) وعبد الحق سامر (90+2) بينما سجل هدف الشرف للوفاق محمد أيمن أكزيز (90+4).

بهذا الفوز الرابع على التوالي، يلتحق اتحاد خنشلة بشباب بلوزداد واتحاد الجزائر مؤقتا في المركز الثاني بمجموع 12 نقطة لكل فريق، بينما تتعمق جراح الوفاق الذي فشل في تحقيق الفوز للمقابلة الثالثة على التوالي ويبقى ملازما للمركز التاسع برصيد 8 نقاط.

وستتواصل هذه الجولة يومي الجمعة والسبت، مع تأجيل أربع مباريات بسبب مشاركة أندية شباب بلوزداد وشبيبة القبائل واتحاد الجزائر وشبيبة الساورة في المنافسات الإفريقية للاندية.

الخميس 13 أكتوبر:

وفاق سطيف - اتحاد خنشلة 1-2

الجمعة 14 أكتوبر:

نادي بارادو - هلال شلغوم العيد

اتحاد بسكرة - جمعية الشلف

السبت 15 أكتوبر:

نجم مقرة - مولودية البيض

مباريات مؤجلة:

مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة

أمل الاربعاء - شباب بلوزداد

مولودية وهران - شبيبة القبائل .

--الترتيب :

نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 14 7

2. شباب بلوزداد 12 4

--. اتحاد الجزائر 12 5

--. اتحاد خنشلة 12 7

5. مولودية الجزائر 11 6

--. أمل الأربعاء 11 7

7. مولودية البيض 10 7

8. جمعية الشلف 9 6

9. وفاق سطيف 8 6

10. شبيبة الساورة 7 6

--. اتحاد بسكرة 7 6

12. مولودية وهران 6 7

--. نجم مقرة 6 7

14. نادي بارادو 4 5

--. شبيبة القبائل 4 5

16.هلال شلغوم العيد 1 7.