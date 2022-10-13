الأمين العام لمنظمة "أوبك" يزور الجزائر

يقوم الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، بزيارة عمل، ابتداء من يوم السبت المقبل، إلى الجزائر، بدعوة من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، حسبما جاء اليوم الخميس في بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه "بدعوة من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يقوم الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) السيد هيثم الغيص بزيارة عمل إلى الجزائر العاصمة في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2022".

وأفاد ذات المصدر أن عرقاب والأمين العام لمنظمة أوبك "سيعقدان اجتماع عمل حول أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المديين القصير والمتوسط".

كما سيجري الغيص، خلال زيارته، "محادثات مع كبار المسؤولين في قطاع المحروقات في الجزائر، لاسيما مع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك"، حسب ذات البيان.