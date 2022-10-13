قطر ترحب باتفاق الفصائل الفلسطينية في الجزائر

رحبت قطر بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر"، اليوم الخميس، وذلك تتويجا لمؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية، معتبرة إياه خطوة إيجابية في طريق الوحدة وترسيخا لمشروع إقامة الدولة الفلسطينية على حدود سنة 67 وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أنها تدعم كافة الخطوات الرامية إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مصلحة عليا لتجاوز الخلافات والمضي قدما في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال.

وختم بيان ذات الوزارة بالتعبير عن تقديرها البالغ للجزائر ودورها في رعاية المحادثات.