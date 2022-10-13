ليبيا ترحب بـ"إعلان الجزائر"

رحبت، وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، مساء اليوم الخميس، بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر، المنبثق عن "مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وقالت، وزارة الخارجية الليبية في بيان لها، أنه "تـرحب وزارة الـخـارجـيـة والـتـعـاون الدولي بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل مـن أجـل تـحـقـيـق الـوحـدة الـوطـنـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة".

وأضاف البيان أنه "تعد هذه الخطوة إيجابـيـة فـي طـريـق الـوحـدة الـوطـنـيـة وتـرسـيـخ الـمـشـروع الـوطـنـي لإقامة دولـة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

"وفي إطـار ذلك تؤكد وزارة الخارجية دعـم دولة ليبيا كافة الخطوات التي تهدف إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها مصلحـة عـلـيا، وتشجيع كـل الأطراف الـفـلـسـطـيـنـيـة عـلـى الحـوار لتجاوز الخلافات والمضي قدما، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحـتـلال لـنـيـل حـقـوقـه الـمـشـروعـة"، يختم البيان.