اتفاق جديد بين سونلغاز وجنرال الكتريك

عقد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الخميس، اجتماع، مع الشريك، جنرال إلكتريك، الذي تجمعه بسونلغاز عدة عقود شراكة على غرار الشركة المشتركة جنرال الكتريك الجزائر للتوربينات (GEAT) المدير التنفيذي لخدمات الطاقة في جنوب آسيا والشرق الاوسط وإفريقيا في الشركة جوزيف أنيس

وحسب بيان سونلغاز، تم توقيع على ملحقي اتفاقيتي تعاون بين شركتين من مجمّع سونلغاز وجنرال الكتريك.

كما كان اللّقاء فرصة جديدة لبحث سبل وإمكانيات تطوير الشراكة بين المجمعين في عدّة محاور ذات الاهتمام المشترك، خاصة من خلال شركة GEAT .