تونس: انتشال 15 جثة لمهاجرين غير شرعيين

أعلنت السلطات التونسية، انتشال جثث 15 مهاجرا غير شرعي على الأقل من ثلاث مناطق قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، نقلا عن الحرس البحري، إنه تم انتشال الجثث من الشابة وسلاكته والمهدية خلال يومي الأربعاء والخميس بعد أن غيرت الرياح اتجاهها وساعدت في دفع الجثث أقرب إلى الساحل.

وأضافت الوكالة أن "الجثث التي تم العثور عليها تحللت جميعها، مما يشير إلى أنها كانت في البحر لفترة طويلة".

وأشارت الفحوصات الأولية إلى أنها تنتمي إلى مهاجرين من جنسيات متعددة بعضهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ولفتت الوكالة إلى أن مناطق مختلفة منها جرجيس والشابة، تخضع لعمليات بحث وتمشيط مكثفة، بعد غرق قوارب المهاجرين غير الشرعيين.