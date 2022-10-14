"جيست إيمو" تسرع وتيرة استرجاع أموال الإيجار

أمر فرع التسيير العقاري لسكنات "عدل"، "جيست إيمو"، مسؤولي الفروع الجهوية "إلغاء العمل بإجراء التقسيط الشهري للإيجار والأعباء بالنسبة للمختلفين عن الدفع"، فيما أوضح المدير العام، جلال الدين دحماني، بأن الإجراء يستثني بعض الفئات.





في تعليمة له، دعا مدير عام "جيست إيمو"، بتطبيق هذا الإجراء بداية من أكتوبر الجاري، ولكن "في حالة الضرورة القصوى وبصفة استثنائية تتطلب الموافقة من طرف رئيس الفرع الجهوي والذي يعتبر المخول الوحيد للنظر في هذه الحالات، على أن يكون الرد كتابيا ووفقا للتنظيم المعمول به في هذا الخصوص". وهددت تعليمة إدارة "جيست إيمو"، في نص البيان، بأن "كل إجراء مخالف لنص التعليمة يعتبر ملغى ويجر صاحبه للمتابعة". يذكر أن مؤسسة التسيير العقاري "جيست إيمو" تشرف على تسيير الأحياء السكنية التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" فيما تعلّق بالبرنامج السكني البيع بالإيجار "عدل" 1 و2.





غير أن العديد من سكان أحياء "عدل" على المستوى الوطني، اشتكى من نقص الخدمات المقدمة من طرف فرع التسيير العقاري "جيست إيمو"، ورفعوا في إطار جمعيات دعاوى قضائية، واستفادوا من قرارات قضائية بإلغاء الأعباء، آخرها على مستوى الحي السكني 2400 بابا أحسن بالجزائر العاصمة، وسبقهم إلى تلك الخطوة عديد الأحياء على المستوى الوطني، والتي تكتّل ساكنوها في جمعيات أحياء تمكنت من مقاضاة فرع التسيير العقاري، والحصول على أحكام قضائية لصالحها.





ومن بين أكثر المشاكل التي تكررت على لسان سكان الأحياء السكنية "البيع بالإيجار" عدل، هي مشكلة المصاعد المعطلة أو التي لم تشتغل منذ أن سُلمت المفاتيح للمستفيدين، والتي أرّقت السكان المعنيين، خاصة بعدما لم تلق انشغالاتهم صدى لدى المؤسسة المعنية.





ومن المشاكل أيضا تلك المتعلقة بالتهيئة الخارجية من نظافة وغيرها، حيث ذكروا أن مؤسسة التسيير العقاري المعنية لا تقدم تلك التي بقيت، حسبهم "حبرا على ورق"، إضافة إلى مشكل غياب الأمن، خاصة وأن كثيرا منها تقع في مناطق منعزلة وتغيب فيها الإنارة وغيرها مما هو وارد في فاتورة دفع الأعباء التي يتلقوها من طرف فرع التسيير العقاري "جيست إيمو".





مدير عام "جيست إيمو": "نعمل على استرجاع أموال الدولة والقرار يستثني بعض الفئات"

وفي تعليق له على نص البيان، قال مدير عام "جيست إيمو"، جلال الدين دحماني، في تصريح لـ"الخبر"، بأنّ "التقسيط الشهري لم يلغ بصفة نهائية وإنما تم إلغاء العمل بالنظام القديم الذي لا يمكّن من استرجاع أموال الدولة في الآجال المحددة". وأضاف المسؤول ذاته بأنّ "الإجراء مس الفئة التي تطلب تقسيط الإيجار والأعباء، دون استكمال إجراء الدفع وهذا هروبا من المتابعات القضائية".





كما أوضح دحماني بأنّ "الإجراء يبقى ساري المفعول على بعض الفئات، مثل أصحاب الأمراض المزمنة مع شرط تقديم ملف طبي يثبت صحة ذلك"، على أن "يبقى الإجراء من أجل استرجاع أموال الدولة طبقا للمرسوم التنفيذي 105/01 المؤرخ في أفريل 2001، المعدل والمتمم والذي يحدد شرط الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار الممولة من طرف الدولة". كما كشف المتحدث أن "نسبة التحصيل بلغت حدود 80 بالمائة"، وأن القرار الصادر "يهدف إلى استرجاع أموال الخزينة العمومية من الأشخاص المتهاونين في تسديد المستحقات المترتبة عليهم".