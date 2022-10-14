باتنة: إنقاذ شاب كان معلقا في أعلى عمود كهربائي

أنقذ أعوان الحماية المدنية لولاية باتنة صبيحة اليوم الجمعة شابا وجد معلقا في أعلى عمود كهربائي ذي الضغط العالي بمنطقة فسديس.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال بالمديرية المحلية لذات المصالح في بيان لها، إن الوحدة الرئيسية مدعمة بفرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة، تدخلت صبيحة هذا الجمعة من أجل إنقاذ شاب يبلغ من العمر 26 سنة وجد معلقا في أعلى عمود كهربائي بمنطقة فسديس قبالة جامعة باتنة2.

وأضاف ذات المصدر إن الشاب قدمت له الإسعافات في عين المكان من فبل الطاقم الطبي للحماية المدنية قبل تحويله إلى المستشفى الجامعي.